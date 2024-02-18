Путин назвал крупнейшего получателя европейских денег

«[Партнеры ФРГ] и протягивают все время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды — это Германия», — посетовал президент, рассуждая о нынешней экономической ситуации в Европе и проблемах с транзитом российского газа.