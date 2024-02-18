Россия может обойтись без покупающих российский газ стран Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, европейские страны должны сами решить, покупать им российский газ или нет.

«Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — добавил глава государства.

Ранее комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа через Украину в Европу после его окончания в 2024 году. По ее мнению, Европа научилась «жить без российского газа».