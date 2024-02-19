Турция и Россия продолжают переговоры по газовому хабу

Москва и Анкара все еще ведут переговоры по дорожной карте проекта газового хаба, никаких проблем в процессе пока нет. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее источник агентства в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщил, что их делегация посетила РФ для обсуждения деталей газового хаба, чтобы подготовить календарь действий и сократить время работы.

Агентство напоминает, что впервые о вышеупомянутом газовом хабе заговорили в октябре 2022 года, когда прошло две недели с момента теракта на «Северных потоках». Лидер РФ Владимир Путин захотел переместить утраченный объем газа, который раньше поступал в другие страны, в регион Черного моря. Путин считает, в Турции можно создать газовый хаб, который станет площадкой для поставок в другие государства, прежде всего в Европу.