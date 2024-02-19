Сотни фермеров направились в Прагу для участия в протестах

Около 500 единиц сельскохозяйственной техники направляется в Прагу для участия в протестах фермеров против «зеленой» политики Евросоюза и высоких цен на энергоносители, сообщила полиция Чехии в социальных сетях.

По словам правоохранителей, пока передвижение большого числа фермерской техники не вызвало заторы на дорогах.

Ранее сообщалось, что тысяча тракторов 19 февраля могут заблокировать основные въезды в Прагу. Организаторы акции из объединения «Мы – земледельцы» полагают, что европейские политики не считаются с заботами фермеров и ведут дело к уничтожению сельского хозяйства.