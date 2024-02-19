В Турции оценили ситуацию с платежными переводами с РФ как серьезную

Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин счел серьезной проблему с денежными переводами между Турцией и Российской Федерацией, передает РИА Новости.

По словам эксперта, важно, чтобы санкции Запада не повлекли за собой ухудшение отношений между обеими сторонами. Эрчин напомнил о том, что в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка.

Конкретных договоренностей пока нет, однако вопрос может быть включен в повестку дня во время возможного визита президента РФ Владимира Путина, отметил эксперт. Он напомнил о том, что обе страны являются незаменимыми торговыми партнерами в коммерческом плане.

О массовых отказах турецких банков сотрудничать с российскими компаниями стало известно в начале текущего года. Как сообщали СМИ, решение прекратить работу связано с нежеланием организаций попасть под вторичные санкции США.