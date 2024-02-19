Названо количество яиц, полученных из Азербайджана и Турции

Россельхознадзор сообщил о ввозе в Россию за прошедшую неделю 2,1 миллиона пищевых яиц из Азербайджана и 316,8 тысячи яиц из Турции, передает РИА Новости.

Отмечается, что очередные партии пищевых яиц поступили в РФ в период с 12 по 18 февраля через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».

Российские власти приняли решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана осенью. Уже в декабре начались поставки. Продукцию из Турции направляют в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил о готовности страны поставлять в РФ куриные яйца. Он назвал экспорт продукции хорошей возможностью «работать вместе». Представитель Ирана уточнил, что государство заинтересовано в импорте российской мясной продукции.