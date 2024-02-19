Goldman Sachs ждет роста рынков

Инвестбанк Goldman Sachs повысил рейтинг мировых акций до «выше» с «нейтрального» из-за благоприятных перспектив экономического роста и восстановления производственной активности. Об этом сообщает Reuters. Последние данные показали признаки улучшения глобальной производственной активности, в том числе в США.

«Мы ожидаем, что экономический рост станет важным фактором аппетита к риску», — говорится в сообщении Goldman.

Компания добавила, что циклы смягчения денежно-кредитной политики исторически оказывали поддержку рискованным активам (к которым относятся акции), но в этом году данный фактор может оказаться менее благоприятным, «поскольку рынки уже заранее отторговали большую часть снижения ставок».