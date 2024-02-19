Названы последствия атак ВСУ по НПЗ в России

В России с середины января падают объемы переработки нефти и, в частности, уровня производства топлива, сообщает Bloomberg. В агентстве полагают, что негативная тенденция связана с атаками украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

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По данным агентства, темпы переработки стали резко падать с середины января после аварии на Нижегородском НПЗ. При этом последствия ЧП пока не удается устранить из-за нехватки западных комплектующих, которые после санкций прекратили поставлять в Россию. В течение второй недели февраля в сутки на предприятиях РФ перерабатывалось 5,16 млн баррелей нефти, это на 94 тысячи баррелей меньше, чем на первой неделе месяца.

Bloomberg при этом отмечает, что в декабре российские НПЗ в общей сложности производили на 380 тысяч баррелей больше, чем сейчас. Аналитики сообщили, что проблемы с обработкой наблюдаются и на Пермском НПЗ, однако ВСУ не наносили ударов по этому объекту — причины агентство не знает.