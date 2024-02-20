В Мьянме рассказали о введении платежной системы "МИР"

Предстоящее введение российской платежной системы «МИР» в Мьянме упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России, сообщил РИА Новости союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о.

По его словам, разрешив использование «МИРа», власти азиатской страны пытаются упростить платежи и транзакции, что поддержит туристов из России. Об этих новостях ему сообщило руководство центрального банка Мьянмы.

Ранее генеральный секретарь ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут рассказал, что скорое введение карт платежной системы «МИР» в Мьянме улучшит взаимный туризм с Россией.

Заместитель председателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт сообщил, что Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца.