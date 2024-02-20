CNN: США закупили продукты из российской нефти на миллиард долларов

Третий год украинского кризиса начинается для России с беспрецедентной суммой денег в государственной казне, рассказали авторы CNN Ник Пэтон Уолш и Флоренс Дэйви-Эттли. Они заявили о рекордных 37 миллиардах долларов, которые Россия получила от продаж сырой нефти, и отметили, что часть этой нефти добралась даже до США.

Опрошенные CNN аналитики заявили, что Индия экспортировала в США переработанную российскую нефть на сумму более одного миллиарда долларов. Продажи нефти из РФ в Индию не подпадают под санкции и являются вполне законными, отмечает телеканал.

Как отмечает CNN, в этом огромном объеме поставок участвует «теневой флот» танкеров, специально созданный Москвой, чтобы увеличить прибыль на фоне действия западного ценового потолка на российскую нефть. По оценкам компании Windward, всего в «теневой флот» входят около 1800 танкеров.

Аналитики заявили CNN, что десятки перевалок нефти с одного танкера на другой каждую неделю происходят в греческом заливе Лаконикос, удобном перевалочном пункте на пути к Суэцкому каналу и азиатским рынкам.

«Сложная роль» Индии в мировой торговле нефтью также отражается на судьбе нефтепродуктов, в которые превращается российская нефть, отметили эксперты. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на заводах западного побережья Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, которые ввели против нефти из РФ санкции.

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти, - на сумму 1,3 миллиарда долларов в период с начала декабря 2022 года, когда был введен ценовой потолок, до конца 2023-го.

В целом за 2023 год союзники США импортировали нефтепродукты, произведенные из российской нефти, на сумму в 9,1 миллиарда долларов - на 44 процента больше, чем годом ранее.

В конце 2022 года Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.

СМИ сообщали, что санкции привели к появлению «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции.