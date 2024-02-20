Минэнерго РФ: Европа должна проявить инициативу по продлению транзита газа

Европа должна сама проявить инициативу по продлению контракта на транзит газа РФ через Украину, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на Дне энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Я думаю, что европейские страны должны сами позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал он.
При этом Россия не ведет конкретных переговоров по продлению договора транзита, отметил Шульгинов.
"Переговоров нет, но вы слышали, как президент сказал, мы обойдемся, если этого не будет. Но я думаю, что это решение, конечно, создаст какую-то неопределенность на рынке для потребителей, которые получали газ с этого транзита. Поэтому для них это будет проблема. Но конкретных еще переговоров на эту тему не ведут. Это может привести к увеличению стоимости, ограничениям", - добавил министр энергетики РФ.
О форуме
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.