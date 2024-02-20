Минэнерго РФ: Европа должна проявить инициативу по продлению транзита газа

"Переговоров нет, но вы слышали, как президент сказал, мы обойдемся, если этого не будет. Но я думаю, что это решение, конечно, создаст какую-то неопределенность на рынке для потребителей, которые получали газ с этого транзита. Поэтому для них это будет проблема. Но конкретных еще переговоров на эту тему не ведут. Это может привести к увеличению стоимости, ограничениям", - добавил министр энергетики РФ.