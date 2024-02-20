Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в течение 15 лет

Российский вице-премьер Александр Новак на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что прогнозирует рост спроса на нефть как минимум до 2040 года. RT на русском

Вице-премьер публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс, и, сославшись на экспертные прогнозы, заявил, что мировой рост спроса на «черное золото» будет продолжаться еще достаточно долго. Газета.Ru

"Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. И по многим прогнозам экспертов, потребление нефти еще будет долгое время расти. Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в сутки в год дополнительный спрос", - сказал он. ТАСС