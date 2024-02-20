Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором , сообщили в ведомстве. ТАСС

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении. RT на русском