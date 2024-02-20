Одна страна решила прекратить экономическое партнерство с Россией

МИД Литвы предложил расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Денонсировать документы предлагается в связи с продолжающимся украинским конфликтом и фактической остановкой взаимодействия с этими странами, а также с учетом того, что «односторонний выход негативных последствий не предусматривает».

Отмечается, что представленные к разрыву договоренности Литвы с Россией и Белоруссией действуют с 1993 и 1994 года соответственно.