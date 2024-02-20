Названы неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ

"Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США не стабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому вернуться",- сказал министр журналистам на Дне энергетика в ходе Международной выставки-форума "Россия". ТАСС