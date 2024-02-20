Названы неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ

Приостановка выдачи новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) властями США может повлиять на отношение Германии к «Северному потоку — 2», считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Газета.Ru
"Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США не стабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому вернуться",- сказал министр журналистам на Дне энергетика в ходе Международной выставки-форума "Россия". ТАСС
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа еще может вернуть российский газ, которого недостает ее экономике по вине европейских политиков. По его словам, все зависит только от решения правительства ФРГ по "Северному потоку-2". Российская газета