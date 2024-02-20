Названы причины возможного резкого подорожания золота

Стоимость золота в ближайшие 1,5 года может вырасти до $3000 за унцию. Об этом пишет CNBC со ссылкой на сообщение аналитиков Citi.

По данным телеканала, во вторник, 20 февраля, фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на Чикагской товарной бирже на 0,63%, до $2036,96 за унцию.

По мнению аналитиков, цена может вырасти на 47,28%. Это обусловлено такими факторами, как дедолларизация, «глубокая глобальная рецессия» и стагфляция.

Эксперты пояснили, что тренд на дедолларизацию становится все более популярным среди центральных банков развивающихся рынков на фоне постепенного падения доверия к доллару США.

Этому тренду, заметили аналитики, сопутствует тренд на закупки золота в рекордных объемах. В частности, ЦБ РФ, КНР, Индии, Турции и Бразилии значительно увеличили покупки слитков.

Рецессия, по мнению специалистов, способна подтолкнуть Федеральную резервную систему США к быстрому снижению ставок. По мере их падения привлекательность золота снова вырастет.