В порту Усть-Луга возобновили отгрузку нефтепродуктов

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».

© Lenta.ru

Он заверил, что все неполадки были устранены.

«Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит издание слова министра.