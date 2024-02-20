В порту Усть-Луга возобновили отгрузку нефтепродуктов

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».
Он заверил, что все неполадки были устранены.
«Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит издание слова министра.
Ночью 21 января на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге, произошел пожар. В сети было опубликовано видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.
Lenta.ru: главные новости