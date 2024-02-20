США продлили разрешение на импорт краба, лосося и трески из России

Это касается соглашений, заключённых до 22 декабря при условии завершённых до 20 февраля погрузок, следует из лицензии американского Минфина.

Вашингтон запретил импорт морепродуктов из России весной 2022 года. В конце прошлого года эмбарго было ужесточено: поставку ограничили для лосося, минтая, трески и краба и продукции из этих видов вне зависимости от страны-экспортёра, если рыба вылавливалась в России или с использованием российских судов.