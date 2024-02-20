Стало известно о сложностях в российско-турецкой торговле из-за санкций США

Они возникли после принятого Вашингтоном указа о вторичных ограничениях для зарубежных банков, которые способствуют обходу ограничительных мер против России. Документ за подписью Джо Байдена напрямую не касался энергетики, но замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть, а также повлиял на турецкий экспорт в Россию, пишет агентство.

По словам четырёх его собеседников, проблемы связаны с тем, что турецкие банки пересматривают отношения и ужесточают требования к российским клиентам.