Узбекистан планирует в несколько раз увеличить закупки газа из России

Узбекистан в среднесрочной перспективе рассчитывает увеличить закупки газа у России в 3,5 раза, до 32 млн куб. м в сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссыпкой на постановление правительства страны.

В настоящий момент у Узбекистана заключено двухлетнее соглашение с «Газпромом», которое предусматривает прокачку 9 млн куб. м газа в сутки, или около 2,8 млрд куб. м в год. Поставки начались в октябре 2023 года через территорию Казахстана.

Ожидается, что позднее в 2024 году «Газпром» заключит несколько среднесрочных 15-летних контрактов с дружественными странами. Соглашения могут быть подписаны с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня.