На российскую нефть Sokol нашелся щедрый покупатель

Нефтеперерабатывающие компании Китая приступили к активным закупкам существенных объемов российской нефти марки Sokol в связи с отказом от нее Индии на фоне рестрикций. Об этом сообщает Bloomberg.

В аналитической компании Kpler отметили, что в текущем месяце китайские частные НПЗ принимали в среднем 168 000 баррелей нефти марки Sokol в день. Данный уровень втрое больше значений января. Кроме того, он сильно опережает значение в 53 000 баррелей, которое наблюдалось в 2023 году, указано в статье.

Вместе с тем поставки в Индию после остановки в январе и декабре составили в феврале около 119 тысяч баррелей в день, что ниже уровня минувшего года в 140 тысяч баррелей.

Агентство обратило внимание на то, что сейчас основные импортеры российской нефти - Индия и Китай. Однако с конца прошлого года индийские покупатели начали постепенно отказываться от российских поставок. Они объяснили это проблемами с платежами, а также разногласиями по поводу скидок.