Во Франции придумали, как успокоить протестующих фермеров

К лету во Франции будет подготовлен законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. С таким заявлением выступил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х, передает агентство «Прайм».

Речь идет о документе, который усилит действие закона Egalim, обязывающего дистрибьюторов предлагать справедливую стоимость фермерской продукции.

Среди главных вызовов, как уточнил Атталь - ценообразование, индикаторы стоимости производства, а также европейские закупочные базы.

По словам премьера, в стране будут выдвинуты предложения для укрепления роли фермеров в торговых переговорах и улучшения их заработков.