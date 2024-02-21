Во Франции придумали, как успокоить протестующих фермеров
К лету во Франции будет подготовлен законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. С таким заявлением выступил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х, передает агентство «Прайм».
Речь идет о документе, который усилит действие закона Egalim, обязывающего дистрибьюторов предлагать справедливую стоимость фермерской продукции.
Среди главных вызовов, как уточнил Атталь - ценообразование, индикаторы стоимости производства, а также европейские закупочные базы.
По словам премьера, в стране будут выдвинуты предложения для укрепления роли фермеров в торговых переговорах и улучшения их заработков.
В начале 2024 году в ряде стран проходят протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других государствах. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, разбавляющего их рынки.