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Во Франции придумали, как успокоить протестующих фермеров

К лету во Франции будет подготовлен законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. С таким заявлением выступил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х, передает агентство «Прайм».

Речь идет о документе, который усилит действие закона Egalim, обязывающего дистрибьюторов предлагать справедливую стоимость фермерской продукции.

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Среди главных вызовов, как уточнил Атталь - ценообразование, индикаторы стоимости производства, а также европейские закупочные базы.

По словам премьера, в стране будут выдвинуты предложения для укрепления роли фермеров в торговых переговорах и улучшения их заработков.

В начале 2024 году в ряде стран проходят протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других государствах. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, разбавляющего их рынки.

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