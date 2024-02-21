ЦБ огласил результаты проверки заявления о банкротстве «СПБ Биржи»

Согласно результатам проверки, проведенной Банком России, «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве. Соответствующее заявление регулятор сделал в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что ЦБ рассматривает подготовку заявления якобы от имени «СПБ Биржи» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

Центробанк установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи» в ноябре. Тогда якобы от нее было подано заявление о банкротстве. Как сообщалось, в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО «СПБ биржа» о собственном банкротстве.

Регулятор подчеркнул, что 27 ноября в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО Московская Биржа на 35,8%, на торгах ПАО «СПБ Биржа» — на 13,4%.