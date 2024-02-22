Бензин на бирже подорожал

Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов выросла на 1-1,3%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 увеличилась на 1,08%, до 48,926 тыс. рубля за тонну, а за неделю - на 5,6% по сравнению с показателями закрытия 16 февраля.

Стоимость бензина Аи-95 поднялась на 1,28%, до 57,096 тыс. рубля за тонну, и на 6,7% за неделю.

Летний дизель подорожал на 1,08%, до 58,973 тыс. рубля за тонну, прибавив 4,2% за неделю с окончания торгов пятницы, межсезонный дизель - на 1,27%, до 59,174 тыс. рубля за тонну, рост за неделю составил 5,9%. Цена зимнего дизеля увеличилась на 0,55%, до 59,232 тыс. рубля за тонну, за неделю - на 3,6%.