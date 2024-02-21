Товарооборот России и стран Персидского залива установил новый рекорд

Объем двусторонней торговли продовольствием между Россией и странами Персидского залива по результатам 2023 года превысил $1,6 млрд. За последние пять лет показатель вырос в 1,7 раза. Такой статистикой поделился министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Его цитирует ТАСС.

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«Россия планомерно увеличивает поставки зерна, растительных масел, кондитерских изделий, мясной, молочной и других видов продукции», — отметил глава Минсельхоза.

Основным покупателем российского продовольствия продолжает оставаться Саудовская Аравия. Поставки наращивают Кувейт, Бахрейн и Катар.

Рост спроса также демонстрируют ОАЭ. Так, в прошлом году страна импортировала российского зерна на порядка $180 млн. Это в 2,7 раза превышает значение за 2022 год. Поставки подсолнечного масла подскочили в 2,2 раза, до $6,7 млн.

По словам Патрушева, Ближний Восток стал больше интересоваться российской халяльной продукцией. Кроме того, большим потенциалом обладает экспорт молочной продукции и безалкогольных напитков.