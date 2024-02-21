СМИ оценили устойчивость российской экономики

Бельгийский новостной портал Euractiv сообщает , что, несмотря на 12 пакетов санкций со стороны Евросоюза , российская экономика все еще остается устойчивой.

Такое заявление автор издание сделал в статье об утвержденном в предварительном порядке 13-м пакете антироссийских санкций. Помимо этого, в статье также говорится, что санкции не помешали российскому оборонному комплексу и дальше наращивать производство.