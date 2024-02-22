Япония запретила экспортировать в Россию еще пять категорий товаров

Япония запретила экспорт в Россию станков с ЧПУ
Япония запретила экспорт в Россию пяти категорий товаров из раздела станков с числовым программным управлением. Перечень опубликован на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.
Токио дополнил список запрещенных к поставке товаров по итогам мер, согласованных странами Группы семи в марте прошлого года. Перечень расширили после анализа и определения деталей, использовавшихся в применявшемся на Украине российском оружии.
«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
Отмечается, что к пяти большим разделам запрещенных товаров для экспорта добавили раздел «станки с ЧПУ», включающий обрабатывающие центры, горизонтальные и прочие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, детали для оборудования.
Ранее Япония ввела очередной пакет санкций против России, ограничения затронули 35 физлиц и 100 организаций, а также компании из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана, которые якобы помогают Москве обходить ограничения, напоминает телеканал «360».