Западные эксперты признали законной конфискацию активов РФ

«Мы пришли к выводу, что согласно международному праву <…> было бы законно принять дополнительные контрмеры против России <…> в форме передачи российских государственных активов. Решение будет принято в качестве компенсации за ущерб в результате действий России», — написали эксперты из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.