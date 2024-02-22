В ЕС назвали сельхозтовары из России важными для мировой безопасности
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл заявил, что в ЕС считают продукцию российского сельского хозяйства важным звеном глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает «Прайм».
Жилл подчеркнул, что санкции против российских сельхозтоваров не вводили именно из-за их важности для мира.
«Мы привержены этой позиции», - заявил представитель ЕК.
Осенью 2023 года Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку. Первые два сухогруза - по 25 тысяч тонн каждый - отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Позже корабли с пшеницей отправились в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.
Всего на безвозмездной основе в Африку направили 200 тысяч тонн российской пшеницы.
20 февраля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что поставки зерна в шесть беднейших африканских стран были завершены.