Европейские акции рекордно выросли

Ключевой европейский фондовый индекс Stoxx 600 установил новый рекорд. В моменте индикатор поднимался до отметки в 495,8 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Драйвером роста котировок в четверг послужил позитивный прогноз продаж техгиганта Nvidia, который поддержал оптимизм инвесторов по всему миру, считают аналитики Bloomberg.

С начала 2024 года Stoxx 600 увеличился на порядка 65%. Прирост главным образом обеспечили четыре компании: нидерландский производитель чипового оборудования ASML, датский производитель лекарств Novo Nordisk, немецкий гигант программного обеспечения SAP и французский производитель предметов роскоши LVMH.

Рынок Европы в этом году растет вместе с Уолл-стрит. В начале февраля американский индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5 тыс. пунктов.