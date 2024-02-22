Лавров: США блокируют реформу системы взносов и квот МВФ

Лавров заявил, что США блокируют реформу системы взносов и квот МВФ
Соединенные Штаты уже не первый год блокируют реформу системы взносов и квот в Международном валютном фонде, все развивающиеся страны в G20 выступили, чтобы все обещания по этому вопросу воплощались в жизнь. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.
Лавров обратил внимание, что на саммите G20 в Нью-Дели в прошлом году был принят текст, в котором единогласно вся "двадцатка" сказала о необходимости реформировать глобальные институты с целью повышения в них роли развивающихся стран сообразно реальному весу их экономик.
"Всем хорошо известно, что Соединенные Штаты уже не первый год блокируют реформу системы взносов и квот в Международном валютном фонде, пытаясь искусственно, вопреки объективным показателям экономического роста, где они уже существенно отстают от Китая, вопреки этим показателям пытаются сохранить свое блокирующее меньшинство в Международном валютном фонде, не хотят делиться незаконно удерживаемыми процентами голосов, чтобы в одиночку, по сути дела, руководить этой международной структурой", - сказал он.
"Сегодня все выступали, все развивающиеся страны, за то, чтобы те торжественные обещания, которые записаны в решениях "двадцатки", все-таки воплощались в жизнь, и мы будем активно поддерживать страны Глобального Юга в этом вопросе", - добавил он.