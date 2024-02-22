Лавров: США блокируют реформу системы взносов и квот МВФ

"Всем хорошо известно, что Соединенные Штаты уже не первый год блокируют реформу системы взносов и квот в Международном валютном фонде, пытаясь искусственно, вопреки объективным показателям экономического роста, где они уже существенно отстают от Китая, вопреки этим показателям пытаются сохранить свое блокирующее меньшинство в Международном валютном фонде, не хотят делиться незаконно удерживаемыми процентами голосов, чтобы в одиночку, по сути дела, руководить этой международной структурой", - сказал он.