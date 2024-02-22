МВФ предупредил о рисках конфискации российских активов

Конфискация западными странами суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, рассказала на брифинге представитель МВФ Джули Козак. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в перечень рисков входят судебное разбирательство, ответные меры и угрозы для международной валютной системы.

Козак подчеркнула, что любые шаги Запада в этой сфере должны иметь «достаточные юридические основы».

Напомним, что в 2022 году западные страны заморозили суверенные активы России в размере $300 млрд. Лидеры Запада после заморозки заявили о намерении передать эти средства Киеву.