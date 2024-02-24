В Норвегии удивились стойкости экономики России

Западные санкции в отношении России были направлены на подрыв ее экономики, однако спустя два года ограничительных мер находится «на удивление в хорошей форме», сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

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По его данным, рост российской экономики намного выше норвежской. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%, при этом в Норвегии — на 0,7%. Остается «мало надежды» на то, что ситуация в экономике помешает Москве проводить спецоперацию. Среди причин такой ситуации называется хорошая подготовка российских властей и их ответные меры на введенные ограничения, вливание государством средств в экономику, а также торговля энергоносителями, которая приносит значительную прибыль.

«Удивительная прочность» экономики России может служить «тревожным сигналом» для западных стран.

«Эффективность санкций как средства достижения политических целей может быть более ограниченной, чем считалось ранее, особенно в мире, где экономические и геополитические альянсы становятся все более сложными», — сообщает NRK.