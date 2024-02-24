В Белом доме назвали сложным процессом попытки конфисковать активы РФ
Как заявила пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер, дело в том, что эти средства хранятся на международных площадках.
По её словам, во втором квартале 2022 года Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вели работу, чтобы быстро заморозить почти 300 млрд долларов, принадлежащих Москве.
22 февраля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов несёт риски для международной валютной системы. Она подчеркнула, что любые подобные действия со стороны Запада должны иметь «достаточные юридические основания».