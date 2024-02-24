В Белом доме назвали сложным процессом попытки конфисковать активы РФ

Как заявила пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер, дело в том, что эти средства хранятся на международных площадках.

По её словам, во втором квартале 2022 года Вашингтон вместе с союзниками и партнёрами вели работу, чтобы быстро заморозить почти 300 млрд долларов, принадлежащих Москве.