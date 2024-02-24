Страны G7 решили ужесточить ценовой потолок на российскую нефть

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.



"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики", - добавили лидеры G7.