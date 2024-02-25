В G7 пообещали Украине помочь с экспортом зерна

Страны «Большой семерки» (G7) пообещали помочь Киеву с экспортом зерна и сельхозпродукции наиболее уязвимым государствам. Об этом сообщается в заявлении G7 по итогам онлайн-саммита.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года Украине удалось вывести объем поставок зерна по Черному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий в 2022 году. Большинство грузов в рамках зернового коридора идет в страны глобального Юга. Новый коридор, сформировавшийся после выхода России из зерновой сделки, пропустил более 500 судов и 10 миллионов тонн грузов.