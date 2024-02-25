Названы страны-поставщики водки в ЕС

США, Украина и Черногория в 2022-2023 годах нарастили поставки водки в страны Евросоюза. Поставщикам из этих стран удалось заместить Россию на алкогольном рынке, пишет РИА «Новости».

По данным аналитиков агентства, Соединенные Штаты увеличили поставки с €20,8 млн до €37,7 млн. Это вывело страну на первое место в перечне поставщиков водки на европейский рынок.

Украинские производители оказались на втором месте. Они увеличили поставки на €3,8 млн, с €15,3 млн до €19 млн (на 24,5%). Черногория за год увеличила поставки на €13,4 млн, с €6,6 тыс. (в 2017 раз), и оказалась на четвертом месте.

Кроме того, в перечень попали Соединенное Королевство (третье место) и Белоруссия (пятое место).