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Цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент

В 2024 году жители Германии платят за электричество, отопление и топливо почти на 41 процент больше, чем в 2021 году. О росте сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на исследование потребительского портала Verivox.

Цены на электричество, отопление и топливо в Германии резко выросли
© Lenta.ru

За основу для расчетов специалисты из ФРГ взяли условную семью из трех человек. Так, три года назад их траты по указанным статьям составляли 3,7 тысячи евро (370 тысяч рублей) в год. Сейчас эта сумма на 1,5 тысячи евро (150 тысяч рублей) больше.

«Глобальный энергетический кризис начался в 2021 году после пандемии COVID-19, поскольку значительная часть мира столкнулась с дефицитом и ростом цен на рынках нефти, газа и электроэнергии», — говорится в статье.

Более того, по мнению авторов исследования, подобная тенденция усилилась после обострения конфликта на Украине в 2022 году.

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