Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов польских фермеров

Протесты польских фермеров на украинской границе организованы пророссийскими силами, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

© ТАСС/Zuma

Он заявил, что «поддержка радикальных пророссийских политических сил на территории целого Европейского союза, в том числе и в Польше», создает условия для незаконных действий, когда высыпают зерно. При этом он отметил, что «польское правительство реагирует адекватно», передает РИА «Новости».

По его словам, первые польские нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.