Силуанов объяснил санкции против России сменой парадигмы

Российский министр в своих размышлениях ссылается на американского экономиста Рэя Далио, который утверждает, что когда «тормозящие» страны заменяют новые, то это сопровождается политическими обострениями. Силуанов также вспомнил, что встречался с Далио в 2011 году. Он также упомянул мысль американца о смене формаций в мире.