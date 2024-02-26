Санкции США не смогли подорвать российскую экономику, которая продолжает развиваться благодаря научному потенциалу и природным ресурсам страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью международного обозревателя Но Чжу Хена, которую распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По мнению автора публикации, санкционное давление со стороны западных государств не заставит Москву пересмотреть свой внешнеполитический курс. С момента начала боевых действий Вашингтон ввел уже несколько тысяч антироссийских рестрикций, при этом в объявленном недавно пакете санкций фактически не было ничего нового.

«Но можно понять, что нисколько не изменилось внутреннее желание США нанести России стратегическое поражение, размахивая гниющей санкционной дубиной в то время, когда марионеточная клика [президента Украины Владимира] Зеленского слаба и испытывает нехватку [снарядов] на поле боя», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что даже в таких условиях экономика РФ продолжает укрепляться по многим направлениям. Санкции не возымели эффекта, так как страна обладает огромными природными ресурсами и имеет собственный научно-технический потенциал.

«В западных же странах жизнь простых граждан испытала удар, разрыв экономических связей с РФ обошелся в $1,5 трлн ущерба», — добавил Но Чжу Хен.