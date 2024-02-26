На фоне протестов в Ливии был остановлен газопровод в ЕС

Нефтяное месторождение Wafa в Ливии мощностью 37 тыс. баррелей в сутки и газопровод Greenstream в Италию были закрыты 25 февраля на фоне протестов из-за невыплаты зарплат. Об этом свидетельствуют данные агентства S&P Global Commodity Insights.

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Как сообщает агентство, протестующие также перекрыли терминал Аль-Завия на севере Ливии, откуда идет транспортировка газа по Greenstream в Европу. Это грозит срывом поставок топлива в ЕС.

Wafa и Greenstream принадлежат итальянской Eni. Пропускная способность Greenstream — 8 млрд кубометров газа в год.

В Ливии регулярно случаются перебои с добычей из-за протестов. В январе на две недели было остановлено крупнейшее месторождение Эль-Шарара.

Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах слабо отреагировала на новости. По состоянию на 13:52 мск стоимость газа обновила дневной максимум и составила $273,53 за 1 тыс. куб.м. газа. К 15:20 стоимость газа скорректировалась до $267,17 1 тыс. куб.м. газа.

До этого страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.