Стоимость биткоина превысила $54 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 4,96%, до $54,107 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 22:17 мск.

По состоянию на 22:27 мск биткойн ускорил рост до $54,371 тыс. (+5,52%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $54 тыс. 2 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.