Протестующие польские фермеры готовятся к «Маршу на Варшаву»
Протестующие польские фермеры выдвигаются в столицу страны. По оценкам профсоюзов, в акции примут участие около 50 тысяч человек, передает «МИР 24».
Аграрии перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границах по всей стране с 9 февраля. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу дешевой сельскохозяйственной продукции и отказ от экологических планов Евросоюза, которые усложнят работу фермерских хозяйств.
Несколько раз неизвестные высыпали импортное зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. Около 30 тонн кукурузы из поезда на севере Польши так и не было погружено обратно. Теперь это зерно могут утилизировать или переработать на биотопливо.
Профсоюзы сообщают, что во вторник к польским фермерам присоединятся транспортники. Фермерские протесты также проходят в Германии, Франции, Литве Индии и Нидерландах. В Брюсселе полиция разгоняла акции аграриев слезоточивым газом и водометами.
До тысячи тракторов и около четырех тысяч аграриев приняли участие в акциях протеста вокруг Европейского квартала. В нескольких районах произошли отдельные стычки манифестантов с полицией. Радикалы и хулиганы пытались прорваться через установленные барьеры. Фермеры взрывали петарды, жгли солому и шины. Информации о пострадавших в ходе протестов нет.