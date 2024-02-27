Поставки гречихи из России в Китай существенно выросли

Данные ФГБУ «Агроэкспорт» свидетельствуют о наращивании Россией поставок гречихи в Китай в 2023 году. Показатель увеличился почти в 7,5 раза к уровню 2022 года, до более чем 145 тысяч тонн, сообщила организация в своем официальном Telegram-канале.

ФГБУ «Агроэкспорт» - подведомственное учреждение Минсельхоза России.

Уточняется, что Россия отправила в Китай гречихи на сумму почти 62 миллиона долларов. В денежном выражении значение в 5,4 раза превышает уровень 2022 года (11,5 миллиона долларов). В сообщении говорится, что гречиха — основной компонент целого ряда кулинарных блюд в КНР, особенно в северных провинциях.

Отмечается, что часто гречиху можно встретить в виде лапши из гречневой муки — собы. Также продукция используется для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба.