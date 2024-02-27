В ЦБ высказались об отмене ограничений на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной валюты в условиях запрета на ее ввоз в Россию целесообразно сохранить, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу». ЦБ еще в марте 2022 года ввел это ограничение и затем неоднократно продлевал срок его действия (сейчас срок продлен до 9 марта 2024 года).

«Основная причина введения этого ограничения — санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения», — пояснила она свое мнение.

Банк России перед принятием решения о продлении этой меры проводит анализ ситуации.

«В принципе сейчас значительного запроса на снятие ограничения мы не наблюдаем ни от клиентов, ни от банков. Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов», — заявила Ольга Полякова.

Она отметила, что ЦБ постепенно смягчал изначально введенные ограничения и на снятие средств со вкладов в наличной валюте, и на продажу валюты.