МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Белоруссии в 2023 году составил 3,5% от численности рабочей силы. Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

"Уровень безработицы, в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) составил 3,5% от численности рабочей силы", - говорится в сообщении.

Среди женщин трудоспособного возраста безработица составляла 2,7%, среди мужчин - 4,1%. При этом средний возраст безработных составил 38,6 года. 77% безработных проживали в городах, 23% - на селе. Среднее время поиска работы в прошлом году составило семь месяцев.

Обследование проводилось в соответствии с методологией МОТ во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывало 0,8% от общего числа домашних хозяйств с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте. В ходе него опрашивалось население в возрасте от 15 до 74 лет включительно.