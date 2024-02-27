Белоусов назвал одну из ключевых задач для российской экономики

Задача выхода экономики РФ на траекторию устойчивого роста является одной из ключевых, пока Россия на нее не вышла. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вступая на Международной выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

«Мы справились с санкционным шоком, санкционным ударом, мы его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста», — сказал он.

Белоусов назвал эту задачу одной из ключевых задач, поскольку без экономического роста, примерно соразмерного темпа роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные и оборонные задачи.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что специалисты практически завершили подготовку и составление шестилетнего плана социально-экономических действий по развитию России.