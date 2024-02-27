Россия нашла замену африканским какао-бобам

В 2023 году Эквадор существенно увеличил поставки какао-бобов в Россию в связи с засухой в Западной Африке, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

Специалисты зафиксировали увеличение объемов российского импорта в 1,6 раза, до 1,8 тысячи тонн. На фоне повышения стоимости какао-бобов в мире цены на импорт выросли в 2,1 раза, до 5,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что данные ФГБУ «Агроэкспорт» свидетельствуют о наращивании Россией поставок гречихи в Китай в 2023 году. Показатель увеличился почти в 7,5 раза к уровню 2022 года, до более чем 145 тысяч тонн. Россия отправила в Китай гречихи на сумму почти 62 миллиона долларов. В денежном выражении значение в 5,4 раза превышает уровень 2022 года (11,5 миллиона долларов).