Бразилия нарастит экспорт мяса и рыбы в Россию

Бразилия договорилась с РФ о расширении номенклатуры поставок. Страна увеличит экспорт мяса и рыбы на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря МИД Бразилии, сопредседателя межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Марии Лауры да Роша.

© Газета.Ru

В ответ крупнейшая латиноамериканская страна рассчитывает на рост поставок дизельного топлива и газа из России, отметила представитель бразильского МИД.

Кроме этого, стороны договорились развивать сотрудничество в сферах культуры, образования и науки.